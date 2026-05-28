Английские клубы выиграли три из пяти финалов Лиги конференций

Лондонский «Кристал Пэлас» обыграл «Райо Вальекано» со счётом 1:0 в финальном матче Лиги конференций сезона-2025/2026. Таким образом, английские клубы выиграли три из пяти финалов Лиги конференций.

В 2023 году «Вест Хэм Юнайтед» победил итальянскую «Фиорентину» со счётом 2:1. В сезоне-2024/2025 «Челси» разгромил испанский «Бетис» (4:1) в финале турнира.

Отметим, что «Кристал Пэлас» впервые в своей истории победил в еврокубковом турнире.

«Кристал Пэлас» на стадии 1/2 финала турнира одержал две победы над украинским «Шахтёром» (3:1, 2:1). «Райо Вальекано» вышел в финал третьего по значимости еврокубка, одолев в полуфинале французский «Страсбург» (1:0, 1:0).