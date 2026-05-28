«Кристал Пэлас» выиграл первый еврокубок в 120-летней истории клуба

«Кристал Пэлас» обыграл «Райо Вальекано» со счётом 1:0 в финальном матче Лиги конференций сезона-2025/2026. Таким образом, лондонский клуб впервые в 120-летней истории выиграл еврокубок.

Отметим, что в прошлом сезоне «Кристал Пэлас» выиграл первый значимый трофей в истории клуба, победив в финале Кубка Англии «Манчестер Сити» (1:0). После «орлы» обыграли «Ливерпуль» (2:2, 3:2 пен.) и забрали Суперкубок Англии.

«Кристал Пэлас» на стадии 1/2 финала Лиги конференций одержал две победы над украинским «Шахтёром» (3:1, 2:1). «Райо Вальекано» вышел в финал третьего по значимости еврокубка, одолев в полуфинале французский «Страсбург» (1:0, 1:0).