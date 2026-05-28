В сезоне-2026/2027 девять команд из английской Премьер-лиги выступят в еврокубках

«Кристал Пэлас» отмечает завоевание первого в своей истории еврокубкового трофея. Лондонский клуб стал победителем Лиги конференций, обыграв в финале «Райо Вальекано» с минимальным счётом 1:0. Таким образом, «Кристал Пэлас» не только выиграл трофей, но и получил путёвку в Лигу Европы на сезон-2026/2027. Через чемпионат в еврокубки «орлы» не пробились, заняв 15-е место в Премьер-лиге.

В Лиге чемпионов сезона-2026/2027 примут участие «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и «Ливерпуль». В Лиге Европы выступят «Борнмут», «Сандерленд» и «Кристал Пэлас». В Лиге конференций будет играть «Брайтон энд Хоув Альбион».