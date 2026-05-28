Футболист «Кристал Пэлас» стал обладателем Кубков ЛЕ и ЛК сезона-2025/2026

Полузащитник «Кристал Пэлас» Эванн Гессан стал обладателем Кубков Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2025/2026. Это случилось после победы английской команды в финальном матче Лиги конференций над испанским «Райо Вальекано» (1:0). Игра проходила на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маурицио Мариани.

Футболист был арендован «Кристал Пэлас» у «Астон Виллы» в январе 2026 года. В составе «Астон Виллы», ставшей победителем Лиги Европы нынешнего сезона, футболист провёл семь матчей на общем этапе турнира и отметился двумя забитыми мячами.

В Лиге конференций за «Кристал Пэлас» игрок провёл шесть матчей и забил один гол.