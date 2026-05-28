Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
«Кристал Пэлас» — третий английский клуб с трофеем в дебютном европейском турнире

«Кристал Пэлас» — третья английская команда, выигравшая трофей в своём первом сезоне в крупном европейском турнире, после «Вест Хэм Юнайтед» (Кубок обладателей кубков сезона-1964/1965) и «Ньюкасл Юнайтед» (Кубок ярмарок сезона-1968/1969). Об этом сообщает OptaJoe.

В финальном матче Лиги конференций сезона-2025/2026 английский «Кристал Пэлас» обыграл испанский «Райо Вальекано» с минимальным счётом — 1:0. Игра проходила на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маурицио Мариани.

Лондонский клуб впервые в 120-летней истории выиграл еврокубок. В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» выиграл первый значимый трофей в истории клуба, победив в финале Кубка Англии «Манчестер Сити» (1:0). После «орлы» обыграли «Ливерпуль» (2:2, 3:2 пен.) и забрали Суперкубок Англии.

