«Кристал Пэлас» стал обладателем трёх трофеев за год

«Кристал Пэлас» за год стал победителем трёх турниров. Третий трофей английская команда завоевала после победы в финальном матче Лиги конференций над испанским «Райо Вальекано» (1:0). Игра проходила на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маурицио Мариани.

Ранее клуб выиграл Кубок Англии, победив в финальном матче «Манчестер Сити», 17 мая 2025 года (1:0), а также Суперкубок страны. В августе 2025 года лондонская команда переиграла «Ливерпуль». Основное и дополнительное время матча завершились вничью (2:2), а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Кристал Пэлас» — 3:2.