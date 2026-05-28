Форвард «Родины» Максименко объяснил успех в гонке бомбардиров Первой лиги прошлого сезона

Нападающий московского футбольного клуба «Родина» Артём Максименко рассказал о причинах своего успеха в гонке бомбардиров Лиги Pari в прошлом сезоне. В сезоне-2024/2025 Максименко провёл 34 матча, в которых забил 17 голов и сделал две результативные передачи.

— Что в этом сезоне сложилось именно для тебя, что ты блеснул, показав двузначные цифры [по забитым голам], и все заговорили, что ты бомбардир, и все о тебе узнали?

— Надо отдать должное партнёрам и команде. Мы в этой лиге очень сильно и серьёзно смотрелись. Так что спасибо партнёрам. Забивал свои моменты, создавал, уверенно их реализовывал. Я работал после тренировок для этого. Тренировал удары с обеих ног. И вот, наверное, в совокупности всё сейчас дало результат. В дальнейшем планирую тренироваться, работать над собой в первую очередь. Я уверен, что на дистанции могу выйти на новый для себя уровень, — сказал Максименко в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер».

В сезоне-2025/2026 «Родина» стала победителем Первой лиги и впервые в истории вышла в Мир РПЛ.