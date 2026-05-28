Григорян оценил перспективы Батракова, Кругового и Кисляка заиграть в топ-клубах Европы

Российский тренер Александр Григорян высказался о перспективах полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, а также футболистов ЦСКА Данила Кругового и Матвея Кисляка заиграть в топ-клубах Европы.

«Батраков готов для игры в серьёзных европейских клубах. Раньше я думал то же самое о Кисляке, но он показал себя уязвимым в концовке минувшего чемпионата России. Он как‑то дрогнул. Хотя это талантливый и ментально сильный парень, но ему, очевидно, нужен ещё год или пара лет для подготовки к высшему уровню.

Обратите также внимание на преображение Кругового в ЦСКА. Он фантастически играет на нескольких позициях. У него феноменальная скорость при ювелирной точности передач, которой лично я от него не ожидал. Мне кажется, он как раз способен заиграть в очень серьёзных европейских командах», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Батраков забил 13 голов и отдал девять результативных передач. На счету Кругового шесть голов и восемь передач, а Кисляк отметился пятью голами и пятью передачами.

