Стал известен лучший бомбардир Лиги конференций в сезоне-2025/2026
По итогам сезона-2025/2026 лучшими бомбардирами Лиги конференций УЕФА стал сенегальский вингер «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр, забивший девять голов в 13 матчах розыгрыша.

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
1:0 Матета – 51'    

На втором месте в данном рейтинге расположились румынский нападающий турецкого «Самсунспора» Мариус Муандилмаджи и сирийско-шведский форвард польского «Леха» Микаэль Исхак. У обоих по восемь мячей в 10 встречах.

По системе «гол+пас» лучшим стал Муандилмаджи, на его счету восемь голов и три передачи.

В финале Лиги конференций — 2026 английский «Кристал Пэлас» с минимальным счётом обыграл испанский «Райо Вальекано» (1:0) и впервые в своей истории выиграл Лигу конференций, став третьей английской командой, одержавшей победу в этом турнире.

