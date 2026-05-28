«Надо уметь прощать». Титов оценил вероятность возвращения Дзюбы в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о возможном возвращении в стан красно-белых 37-летнего форварда Артёма Дзюбы.

«Видимо, спортивного директора просто неправильно поняли. Потом же объяснили, что его слова были данью уважения Дзюбе. К Артёму очень многие относятся с уважением, в том числе и я. Наверное, и в 38 вернуться можно, вопрос — будешь ли играть? У «Спартака» действительно есть проблемы в атаке. По мне, Угальде — не центрфорвард, а скорее «ложная девятка». Ливай — нападающий. Даже за 20 минут в финале он показал, что умеет играть — просто у него нет доверия, как бы печально это ни звучало. Будет ли играть Артём? Для меня очевидно, что будут искать иностранного нападающего. А так, конечно, была бы красивая история для Артёма — вернуться в родной клуб через 10 лет. Тут возникает ещё один вопрос: примут ли болельщики? Переход из «Спартака» в «Зенит» не прощается. Как и в обратном направлении. Моё мнение: надо уметь прощать. Все мы люди, все ошибаемся. Не могу сказать, что Дзюба ошибся — он много назабивал и выиграл за «Зенит». Я принимаю всё. А как будет — пусть решают тренерский штаб и спортивный директор. Надеюсь, они примут правильное решение. Какое — вопрос к ним», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Артём Дзюба является воспитанником «Спартака». Форвард выступал за первую команду московского клуба в период с 2006-го по 2015-й, несколько раз уходя в аренды в «Томь» и «Ростов». Последним клубом 37-летнего нападающего был «Акрон», который он покинул в качестве свободного агента 23 мая.