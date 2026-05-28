«Это показатель топового тренера». Гришин – о работе Карседо в «Спартаке»

Известный российский экс-футболист Александр Гришин оценил игру «Спартака» во второй части сезона чемпионата России.

«Во второй части российского сезона «Спартак» показывал самый красивый футбол в РПЛ. Карседо поставил футболистов на чужие, вроде бы, позиции, а они там раскрылись. Это показатель топового тренера. Карседо — думающий специалист. При этом он и трофей завоевал, взяв Кубок России.

Однако в следующем сезоне на него будет оказываться гораздо большее психологическое давление, потому что теперь перед ним стоят самые высокие задачи. Теперь от «Спартака» ждут борьбы за золото, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

По итогам сезона РПЛ «Спартак» занял четвёртое место, записав в свой актив 52 очка. Также «Спартак» обыграл «Краснодар» в Суперфинале Кубка России.