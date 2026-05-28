«Эти ребята меня поражают». Голкипер «Кристал Пэлас» — после финала Лиги конференций

Голкипер «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон прокомментировал победу команды в финале Лиги конференций с «Райо Вальекано» (1:0).

«Эти ребята — по правде говоря, они меня поражают. Сегодня особенный вечер. Это наша 60-я игра в сезоне. Они весь год носились по полю. В ходе сезона у нас бывали трудные времена, но в такие вечера ребята проявляли себя с наилучшей стороны», — приводит слова Хендерсона официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб впервые в 120-летней истории выиграл еврокубок.

В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» выиграл первый значимый трофей в истории клуба, победив в финале Кубка Англии «Манчестер Сити» (1:0). После «орлы» обыграли «Ливерпуль» (2:2, 3:2 пен.) и забрали Суперкубок Англии.

