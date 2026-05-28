«Видеть, как люди плачут в раздевалке, морально истощает». Тренер «Райо» — после финала ЛК

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес подвёл итоги Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 после поражения в финале турнира от «Кристал Пэлас». Встреча завершилась со счётом 0:1.

«Сейчас всем нам тяжело, придётся с этим справиться. Видеть, как люди плачут в раздевалке, морально истощает.

Я не хочу обсуждать, в чём мы уступили, что не получилось — сегодня соперник был сильнее. У нас особый коллектив — игроки действительно друзья, они уважают и поддерживают друг друга, помогают, защищают и приободряют. Лучше проиграть рядом с такими ребятами. О моём будущем говорить сейчас неуместно. Это было бы неправильно», — приводит слова Переса AS.

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории победил в еврокубковом турнире и в грядущем сезоне сыграет в Лиге Европы. «Райо», в свою очередь, остался без участия в соревнованиях под эгидой УЕФА в предстоящей кампании.