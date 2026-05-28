Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Видеть, как люди плачут в раздевалке, морально истощает». Тренер «Райо» — после финала ЛК

«Видеть, как люди плачут в раздевалке, морально истощает». Тренер «Райо» — после финала ЛК
Комментарии

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес подвёл итоги Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 после поражения в финале турнира от «Кристал Пэлас». Встреча завершилась со счётом 0:1.

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
1:0 Матета – 51'    

«Сейчас всем нам тяжело, придётся с этим справиться. Видеть, как люди плачут в раздевалке, морально истощает.
Я не хочу обсуждать, в чём мы уступили, что не получилось — сегодня соперник был сильнее. У нас особый коллектив — игроки действительно друзья, они уважают и поддерживают друг друга, помогают, защищают и приободряют. Лучше проиграть рядом с такими ребятами. О моём будущем говорить сейчас неуместно. Это было бы неправильно», — приводит слова Переса AS.

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории победил в еврокубковом турнире и в грядущем сезоне сыграет в Лиге Европы. «Райо», в свою очередь, остался без участия в соревнованиях под эгидой УЕФА в предстоящей кампании.

Материалы по теме
Стал известен лучший бомбардир Лиги конференций в сезоне-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android