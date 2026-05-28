Арсен Венгер дал совет Артете накануне финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер обратился к нынешнему тренеру лондонского клуба Микелю Артете накануне финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Делайте то, что вы обычно делаете, и старайтесь быть расслабленными, хотя я знаю, что это невозможно. Внушайте своей команде твердую веру. Сохраняйте сплочённость, которую команда демонстрировала на протяжении всего сезона, и этого будет достаточно», — приводит слова Венгера Metro.

«Арсенал» и «Пари Сен-Жермен» определят победителя турнира в очном матче, который состоится в субботу, 30 мая. Команды сыграют на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).