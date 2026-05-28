Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер прокомментировал историческую победу лондонцев в финале ЛК

Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер прокомментировал историческую победу лондонцев в финале ЛК
Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о победе своей команды в финале Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Орлы» в игре за титул одолели «Райо Вальекано» с минимальным счётом 1:0.

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
1:0 Матета – 51'    

«Матч прошёл так, как мы и ожидали, но, по моему мнению, после перерыва у нас были исключительные пятнадцать минут. В концовке мы надёжно играли в обороне. Это особенный вечер — игроки и болельщики этого достойны.

Я считаю себя частью этой команды. Тренеру одному ничего не добиться. Нужен сильный штаб и, прежде всего, качественные игроки. Такой у нас коллектив: они держатся вместе и много работают. С первого дня мы говорили игрокам, что при усердной работе всё возможно», — приводит слова Гласнера BBC.

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории выиграл Лигу конференций, став третьей английской командой, одержавшей победу в этом турнире.

