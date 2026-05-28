Видеообзор исторической победы «Кристал Пэлас» в финале ЛК с «Райо Вальекано»

Английский «Кристал Пэлас» обыграл испанский «Райо Вальекано» в финальном матче плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026. Встреча прошла в немецком Лейпциге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0.

В составе победителей единственный мяч забил французский форвард Жан-Филипп Матета. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории выиграл Лигу конференций, став третьей английской командой, одержавшей победу в этом турнире. Для лондонцев это третий трофей в истории клуба. Все были завоёваны в период с 2025 по 2026, когда клуб возглавлял Оливер Гласнер.