Кристал Пэлас — Райо Вальекано, видеообзор финала Лиги Европы, 28 мая 2026, счет матча 1:0, Матета

Видеообзор исторической победы «Кристал Пэлас» в финале ЛК с «Райо Вальекано»
Английский «Кристал Пэлас» обыграл испанский «Райо Вальекано» в финальном матче плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026. Встреча прошла в немецком Лейпциге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0.

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
1:0 Матета – 51'    

В составе победителей единственный мяч забил французский форвард Жан-Филипп Матета. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории выиграл Лигу конференций, став третьей английской командой, одержавшей победу в этом турнире. Для лондонцев это третий трофей в истории клуба. Все были завоёваны в период с 2025 по 2026, когда клуб возглавлял Оливер Гласнер.

