Карпин объяснил, почему Египет поменял стадион накануне игры со сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что товарищеский матч с Египтом, который состоится сегодня, 28 мая, был перенесён с каирского стадиона «Миср» на другое поле в столице Египта — «Каир Интернейшнл».

— Есть понимание, почему матч перенесли с одного стадиона на другой?

— За три дня до игры поменяли стадион, для нас это не очень приятная ситуация. Не потому, что нам один нравится, а другой нет, а с точки зрения логистики. Потому что мы выбирали отель, который поближе к полю, на котором должны были играть. Ехать до него было минут 15–20, а сюда мы сейчас ехали 53 минуты. Поменяли якобы из-за того, что болельщикам не очень удобно добираться до того стадиона.

— После тренировки на этом стадионе как его можете оценить?

— Газон хороший, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.