Шнайдер сравнил голкипера «ПСЖ» Сафонова и вратаря «Арсенала» Райя перед финалом ЛЧ

Грегори Шнайдер, журналист французского издания L'Equipe, сравнил российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и вратаря «Арсенала» Давида Райя накануне финала Лиги чемпионов.

«У меня есть сомнения. Я не знаю, каковы пределы возможностей Сафонова. О Райе я примерно понимаю, какой он вратарь, но думаю, что сам Сафонов этого ещё не знает», — приводит слова Шнайдера Planete PSG.

«Арсенал» и «Пари Сен-Жермен» определят победителя турнира в очном матче, который состоится в субботу, 30 мая. Команды сыграют на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Действующим победителем турнира являются парижане.