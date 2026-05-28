Шнайдер сравнил голкипера «ПСЖ» Сафонова и вратаря «Арсенала» Райя перед финалом ЛЧ

Грегори Шнайдер, журналист французского издания L'Equipe, сравнил российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и вратаря «Арсенала» Давида Райя накануне финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня есть сомнения. Я не знаю, каковы пределы возможностей Сафонова. О Райе я примерно понимаю, какой он вратарь, но думаю, что сам Сафонов этого ещё не знает», — приводит слова Шнайдера Planete PSG.

«Арсенал» и «Пари Сен-Жермен» определят победителя турнира в очном матче, который состоится в субботу, 30 мая. Команды сыграют на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Действующим победителем турнира являются парижане.

