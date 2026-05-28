Ибрагимович едва не подрался с Аллегри в ресторане – источник

Отношения между Массимилиано Аллегри, ныне уволенным с поста главного тренера «Милана», и Златаном Ибрагимовичем, нынешним советником команды, достигли критической точки перед уходом тренера и едва не закончились физической дракой во время ссоры в ресторане, сообщает Oglobo со ссылкой на Corriere della Sera.

По данным источника, инцидент произошёл в присутствии Джорджо Фурлани, генерального директора «Милана», и Игли Таре, спортивного директора клуба. Сообщается, что последнему пришлось вмешаться и физически разнять их.

Отмечается, у Ибрагимовича и Аллегри в последние месяцы обострились отношения из-за разногласий по поводу тактических схем.