Акинфеев в шутку назвал Слуцкого лучшим игроком в истории «Рубина»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал лучшего футболиста в истории «Рубина» во время блиц-опроса, опубликованного в телеграм-канале Мир Российской Премьер-Лиги.

— Лучший футболист в истории «Рубина»?
— Леонид Слуцкий (смеётся). Наверное, Карадениз всё-таки, — приводит слова Акинфеева телеграм-канал РПЛ.

Слуцкому 55 лет. Он возглавлял казанский клуб в период с декабря 2019 по ноябрь 2022 года. Вместе со Слуцким «Рубин» вылетел в Первую лигу, заняв 15-е место в чемпионате страны сезона-2021/2022. В РПЛ команда поднялась уже при другом наставнике. При действующем главном тренере «Шанхай Шеньхуа» «Рубин» набирал 1,42 очка в среднем за игру.

