Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нет, я буду». Перес иронично ответил на вопрос о возможном назначении Моуринью в «Реал»

«Нет, я буду». Перес иронично ответил на вопрос о возможном назначении Моуринью в «Реал»
Комментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес с иронией ответил на вопрос о том, кто станет следующим главным тренером клуба.

— Флорентино, Моуринью станет следующим тренером «Реала»?
— Ну, я сам подумываю попробовать себя в роли тренера…

— Вы хотите назначить Моуринью?
— Нет, я буду [сам], — сказал Перес корреспондентам CMTV/Now. Его слова приводит издание Record.

Ранее в СМИ появилась информация, что пост наставника мадридцев может занять Жозе Моуринью. Подписание контракта, как утверждалось, отложено до досрочных президентских выборов в клубе — португалец вернётся в случае переизбрания Переса. Выборы запланированы на 7 июня.

Материалы по теме
Кандидат в президенты «Реала» рассказал о возможном назначении Клоппа или Моуринью в клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android