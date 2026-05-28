«Нет, я буду». Перес иронично ответил на вопрос о возможном назначении Моуринью в «Реал»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес с иронией ответил на вопрос о том, кто станет следующим главным тренером клуба.

— Флорентино, Моуринью станет следующим тренером «Реала»?

— Ну, я сам подумываю попробовать себя в роли тренера…

— Вы хотите назначить Моуринью?

— Нет, я буду [сам], — сказал Перес корреспондентам CMTV/Now. Его слова приводит издание Record.

Ранее в СМИ появилась информация, что пост наставника мадридцев может занять Жозе Моуринью. Подписание контракта, как утверждалось, отложено до досрочных президентских выборов в клубе — португалец вернётся в случае переизбрания Переса. Выборы запланированы на 7 июня.