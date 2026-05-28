Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Карпин рассказал, кто из игроков сборной России будет играть против Салаха

Карпин рассказал, кто из игроков сборной России будет играть против Салаха
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто будет сдерживать форварда сборной Египта Мохамеда Салаха в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026. Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
– Кто в сборной России способен сдержать Салаха?
– Завтра посмотрим. По расстановке, если Салах будет играть справа, то Круговой, — приводит слова Карпина РФС.

Ранее сообщалось, что Салах готов принять участие в товарищеском матче с национальной командой России. 28 мая Салах провёл тренировку в составе национальной команды Египта.

Товарищеский матч сборных Египта и России состоится на Каирском международном стадионе в Каире, Египет. Команды сыграют в четверг, 28 мая. Начало матча — в 21:00 мск.

У сборной России выездной матч с участником ЧМ-2026! В соперниках — Египет с Салахом! LIVE
