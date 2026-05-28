Карпин рассказал, кто из игроков сборной России будет играть против Салаха

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто будет сдерживать форварда сборной Египта Мохамеда Салаха в товарищеском матче.

– Кто в сборной России способен сдержать Салаха?

– Завтра посмотрим. По расстановке, если Салах будет играть справа, то Круговой, — приводит слова Карпина РФС.

Ранее сообщалось, что Салах готов принять участие в товарищеском матче с национальной командой России. 28 мая Салах провёл тренировку в составе национальной команды Египта.

Товарищеский матч сборных Египта и России состоится на Каирском международном стадионе в Каире, Египет. Команды сыграют в четверг, 28 мая. Начало матча — в 21:00 мск.