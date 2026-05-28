Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист L'Equipe – о голкипере «ПСЖ» Сафонове: был потерян в «Краснодаре»

Журналист L'Equipe – о голкипере «ПСЖ» Сафонове: был потерян в «Краснодаре»
Комментарии

Грегори Шнайдер, журналист французского издания L'Equipe, высказался об игре российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Он уже шесть месяцев выступает на самом высоком уровне. До этого он был потерян в «Краснодаре», — приводит слова Шнайдера Planete PSG.

Сафонову 27 лет. Он воспитанник «Краснодара». Россиянин выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. За этот период времени он провёл 43 матча, в которых пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение Матвея с клубом рассчитано до лета 2029 года.

30 мая «ПСЖ» предстоит провести финальный матч Лиги чемпионов, где команда сыграет с «Арсеналом».

Материалы по теме
Артета пообещал фанатам «Арсенала» взять ЛЧ! Что творится перед финалом с «ПСЖ». LIVE
Live
Артета пообещал фанатам «Арсенала» взять ЛЧ! Что творится перед финалом с «ПСЖ». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android