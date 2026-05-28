Журналист L'Equipe – о голкипере «ПСЖ» Сафонове: был потерян в «Краснодаре»

Грегори Шнайдер, журналист французского издания L'Equipe, высказался об игре российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Он уже шесть месяцев выступает на самом высоком уровне. До этого он был потерян в «Краснодаре», — приводит слова Шнайдера Planete PSG.

Сафонову 27 лет. Он воспитанник «Краснодара». Россиянин выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. За этот период времени он провёл 43 матча, в которых пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение Матвея с клубом рассчитано до лета 2029 года.

30 мая «ПСЖ» предстоит провести финальный матч Лиги чемпионов, где команда сыграет с «Арсеналом».