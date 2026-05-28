Егор Титов: теперь ждём от «Спартака» Суперкубок, а дальше — чемпионство

Ветеран «Спартака» Егор Титов высказался о Суперфинале Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Краснодаром». Игра прошла 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой москвичей (1:1; 4:3 пен.).

«Классный матч. И «Спартак», и «Краснодар» играли без центра поля, особенно во втором тайме. И те, и другие любят атаковать. Моментов масса была. Но самое главное впечатление — это атмосфера. Процентов 85‑90 было наших болельщиков. Красно-белые «Лужники» навеяли эмоции, воспоминания, как было в наше время, когда на каждый матч Лиги чемпионов приходило по 85-90 тыс. зрителей. Уверен, что все болельщики получили удовольствие. И наконец-то это случилось. Теперь ждём Суперкубок, а дальше — чемпионство. Нужно всем сделать выводы и двигаться дальше», — заявил Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1). В Суперкубке России спартаковцы встретятся с чемпионом России «Зенитом».