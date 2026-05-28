УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Шестикратный чемпион России Титов назвал футболиста «Спартака», который его удивил весной

Комментарии

Ветеран «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о лучших игроках московской команды в завершившемся сезоне.

— В современной команде есть футболист, чья игра доставляет эстетическое удовольствие?
— Я бы отметил Маркиньоса и Барко, который ведёт игру. Центральная ось у нас хорошая. Наконец-то вернули на правильную позицию Литвинова. Прекрасен был в эти полгода Ву. Для меня вообще стало откровением, что он так умеет бить пенальти. Замена Кордобы — заслуга прежде всего Ву. В каждой линии у нас есть лидер. Очень сильно прибавил в концовке Максименко — все эти победы, особенно кубковая, во многом его заслуга. Поэтому с нетерпением жду новый сезон и надеюсь увидеть ещё более сильный «Спартак», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

По итогам сезона РПЛ «Спартак» занял четвёртое место, записав в свой актив 52 очка. Также «Спартак» обыграл «Краснодар» в Суперфинале Кубка России.

