«Разочаровал «Краснодар». Бухаров — о чемпионстве «Зенита» в РПЛ

Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Александр Бухаров поделился мыслями о развязке чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

— Все на своих местах. Я считаю, что всё справедливо. «Зенит» отсиделся за спиной «Краснодара» — так многие говорят — и на финишной прямой вырвал чемпионство. Разочаровал «Краснодар»: не взяли трофеев. Для них, я думаю, сезон всё равно удачный: в финале Кубка сыграли и боролись за чемпионство, — сказал Бухаров.

— Можно ли говорить, что сезон удачный, когда ноль трофеев?

— В моём понимании, если я попадаю в финал какого-либо турнира — для меня это удачный сезон. Потому что это всё-таки финал. Они проиграли по пенальти в Кубке — это лотерея. Один удар решил, есть ли у тебя трофей или нет, — приводит слова Бухарова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России, возглавив турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги с 68 очками. Второе место с 66 очками занял «Краснодар». В Кубке России «быки» дошли до Суперфинала, где уступили в послематчевой серии пенальти «Спартаку» (1:1, 3:4 пен.).