«Всё наладил, организовал». Бухаров объяснил, почему был убеждён в чемпионстве «Зенита»

Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Александр Бухаров ответил на вопрос о том, что многие эксперты отмечают, что сине-бело-голубые не показывали чемпионскую игру в сезоне-2025/2026.

— Многие отмечают, что «Зенит» показывал не чемпионскую игру.

— Не знаю. Я в этом году съездил на стажировку к Сергею Богдановичу [Семаку] — мне очень понравилось, как он работает. Понравилось, как он нашёл общий язык со звёздами команды, как он выстраивает с ними отношения. Я был несколько дней: как раз они играли две встречи — с «Динамо» и «Локомотивом». Я глубоко был убеждён, что они в этом году доведут дело до чемпионства. Потому что организация игры в обороне была очень хорошая, плюс они взяли Дивеева, который всё наладил, организовал, — и они практически голов не пропускали, — приводит слова Бухарова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России, возглавив турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги с 68 очками. Второе место с 66 очками занял «Краснодар».