Главная Футбол Новости

Александр Бухаров назвал самого сильного тренера внутри РПЛ

Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Александр Бухаров ответил на вопрос о том, является ли главный тренер сине-бело-голубых сильнейшим наставником внутри Российской Премьер-Лиги.

— Семак — это самый сильный тренер внутри РПЛ?
— Я не знаю. Тренеры бывают разные: тактический, тренер-психолог, авторитарный, умеющий договариваться с игроками. Если в глобальном смысле смотреть, все качества тренера брать, то, я думаю, да. За восемь лет в «Зените» он выиграл семь чемпионатов. Я думаю, тяжело кому‑то повторить такой результат. Для меня особенно ценно, что он умеет находить подход к звёздам. За исключением Дурана. Все остальные игроки отрабатывают вложенные деньги, — приводит слова Бухарова «РБ Спорт».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За этот период он завоевал семь титулов чемпиона РПЛ, пять Суперкубков России и два Кубка страны. Контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года.

