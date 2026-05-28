Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ираола отверг «Милан» и выбрал «Кристал Пэлас» — La Gazzetta dello Sport

Ираола отверг «Милан» и выбрал «Кристал Пэлас» — La Gazzetta dello Sport
Комментарии

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола решил перейти не в «Милан», а в «Кристал Пэлас», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «россонери» предложили 43-летнему испанскому специалисту соглашение на 3 года с зарплатой в € 4 млн в год, а накануне «Милан» провёл секретную встречу с Ираолой в Лондоне для утверждения всех деталей контракта.

По данным La Gazzetta dello Sport, Ираола был приоритетным кандидатом для руководства итальянского клуба, но его переход сорвался. Утверждается, что специалист не убеждён в перспективности проекта и считает его очень сложным – команду нужно строить с нуля с новым руководством и игроками в лиге, в которой он никогда раньше не работал.

Ираола решил возглавить «Кристал Пэлас», и об этом, вероятно, будет объявлено уже в четверг — он сменит покидающего клуб Оливера Гласнера. Лондонский клуб предлагает ему возможность продолжить работу в Премьер-лиге, а также выйти на трансферный рынок с амбициозным бюджетом. Как сообщается, трансферный бюджет занявшего 15-е место в АПЛ клуба втрое превышает бюджет «Милана».

По окончании нынешнего сезона Ираола покинет «Борнмут», который он возглавляет с лета 2023 года.

Материалы по теме
Тренер «Борнмута» Андони Ираола оценил работу Микеля Артеты во главе «Арсенала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android