В «Интере» объяснили, почему трансфер Бастони в «Барселону» не состоится

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что переход защитника Алессандро Бастони в «Барселону» не состоится и отметил, что клуб не продаёт игроков ради прибыли.

«Мы принципиально не занимаемся продажей игроков ради заработка. Если кто-то уходит, то исключительно по собственному желанию. Бастони никакого такого желания не выражал. Он доволен в команде, и у нас нет причин отпустить его. Считаю, что Алессандро останется с нами надолго», — приводит слова Маротты DAZN.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе «Барселоны» к 27-летнему Бастони, а также утверждалось, что «Интер» не станет препятствовать уходу игрока, если тот сам захочет уйти.

Действующее соглашение защитника с «Интером» рассчитано до лета 2028 года. В сезоне-2025/2026 Алессандро провёл 40 матчей за миланский клуб, забил два мяча и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 70 млн.