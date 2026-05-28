Неймар прибыл в расположение сборной Бразилии на личном вертолёте и обнялся с Анчелотти

Форвард «Сантоса» Неймар прибыл в расположение сборной Бразилии для подготовки к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Бразильский футболист добрался до тренировочной базы на собственном вертолёте. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео прилёта игрока, которое появилось в сети.
После приземления Неймар появился на базе национальной команды, где обнял главного тренера Карло Анчелотти и партнёров по сборной.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Бразилии встретится с командами Марокко, Гаити и Шотландии. Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, на его счету 79 забитых мячей.