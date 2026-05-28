Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гласнер и полузащитник Камада вместе выиграли ЛЕ с «Айнтрахтом» и ЛК с «Кристал Пэлас»

Гласнер и полузащитник Камада вместе выиграли ЛЕ с «Айнтрахтом» и ЛК с «Кристал Пэлас»
Комментарии

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер завоевал второй еврокубок в карьере. Накануне, «орлы» в финале Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 одолели «Райо Вальекано» с минимальным счётом 1:0.

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
1:0 Матета – 51'    

Ранее, в сезоне-2021/2022 Гласнер, возглавляя немецкий «Айнтрахт Франкфурт», победил в Лиге Европы. Примечательно, что в обоих случаях в составе команд Гласнера был японский полузащитник Даити Камада. После «Айнтрахта», транзитом через «Лацио» Камада перебрался в «Кристал Пэлас», и, таким образом, также стал победителем в двух разных еврокубках.

Для самого Гласнера этот трофей стал четвёртым трофеем в карьере — кроме упомянутой выше победы в Лиге Европы с «Айнтрахтом», на счету австрийского специалиста также победы в Кубке и Суперкубке Англии с «Кристал Пэлас».

Также Оливер тренировал австрийские «Рид» и ЛАСК и немецкий «Вольфсбург».

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории выиграл Лигу конференций, став третьей английской командой, одержавшей победу в этом турнире.

Материалы по теме
Ещё один клуб АПЛ взял еврокубок — впервые за 120 лет! Гласнер уходит красиво. Видео
Ещё один клуб АПЛ взял еврокубок — впервые за 120 лет! Гласнер уходит красиво. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android