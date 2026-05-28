Гласнер и полузащитник Камада вместе выиграли ЛЕ с «Айнтрахтом» и ЛК с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер завоевал второй еврокубок в карьере. Накануне, «орлы» в финале Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 одолели «Райо Вальекано» с минимальным счётом 1:0.

Ранее, в сезоне-2021/2022 Гласнер, возглавляя немецкий «Айнтрахт Франкфурт», победил в Лиге Европы. Примечательно, что в обоих случаях в составе команд Гласнера был японский полузащитник Даити Камада. После «Айнтрахта», транзитом через «Лацио» Камада перебрался в «Кристал Пэлас», и, таким образом, также стал победителем в двух разных еврокубках.

Для самого Гласнера этот трофей стал четвёртым трофеем в карьере — кроме упомянутой выше победы в Лиге Европы с «Айнтрахтом», на счету австрийского специалиста также победы в Кубке и Суперкубке Англии с «Кристал Пэлас».

Также Оливер тренировал австрийские «Рид» и ЛАСК и немецкий «Вольфсбург».

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории выиграл Лигу конференций, став третьей английской командой, одержавшей победу в этом турнире.