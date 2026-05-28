Перес рассказал, что знает кто стоит за кампанией против мадридского «Реала»

Действующий президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что выяснил, кто стоит за кампанией, направленной против клуба.

«Вот уже несколько месяцев я наблюдаю за теневой кампанией против «Мадрида». Это неправда, что я мешаю идти на выборы. Единственными владельцами клуба являются сосьос.

Теперь, когда появился кандидат, мы знаем, кто за этим стоит. Те, кто был во времена Рамона Кальдерона, президента, которому пришлось уйти после самого позорного провала клуба.

Они приходят не для того, чтобы служить «Реалу», а ради себя. Я из «Реала», другие хотят, чтобы я был с ними», – приводит слова Переса AS.

Ранее мадридцы объявили досрочные выборы президента — конкурентом Переса стал 37-летний бизнесмен Энрике Рикельме.