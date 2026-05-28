Холанд обратился к капитану «Манчестер Сити» Силве, который покинет клуб этим летом

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд обратился к полузащитнику Бернарду Силве на фоне его ухода из команды, в которой он был капитаном.

«Благодарен за возможность играть рядом с тобой, Бернарду. Ты боец», — написал Холанд на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что 31-летний португалец покидает «Манчестер Сити» по окончании сезона. Контракт Бернарду с клубом истекает уже 31 июня. Силва играл за небесно-голубых с 2017-го. В 460 встречах он забил 76 голов и отдал 77 ассистов. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 27 млн.