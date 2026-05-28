Защитник «Зенита» Нино заинтересовал «Реал Сосьедад» Захаряна — Noticias de Gipuzkoa

Центральный защитник «Зенита» Нино входит в сферу интересов «Реала Сосьедад», информирует Noticias de Gipuzkoa.

Как сообщает источник, баскский клуб, за который играет российский хавбек Арсен Захарян, хочет усилить линию обороны этим летом, и 29-летний бразилец – один из игроков этого амплуа, которые больше всего интересуют «Реал Сосьедад».

Команда из Ла Лиги уже связалась с Нино и провела предварительные контакты. Уточняется, что за игроком следят ещё со времён его выступлений за «Флуминенсе».

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» хочет купить Нино, однако клубы не могут договориться по деньгам — бразильский клуб хочет заплатить за Нино менее € 10 млн, «Зенит» запрашивает € 20 млн.

В текущем сезоне Нино принял участие в 32 играх во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующий контракт игрока с командой рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 10 млн.