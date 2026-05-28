УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Винисиус рассказал о своём отношении к Мбаппе

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о дружбе с нападающим мадридцев Килианом Мбаппе.

«Когда у нас есть возможность, мы вместе, в том числе и вне поля, делаем что-то как друзья. У меня всегда с ним были хорошие отношения. Я отправил ему много сообщений, чтобы он пришёл играть в нашей команде.

Нам не удалось выступить так, как хотим, выигрывать титулы, которых хотят болельщики, но думаю, что мы сможем изменить эту ситуацию в ближайшем будущем.

Мбаппе – хороший человек, он всегда защищает меня в интервью, в том числе после матча с «Бенфикой» в связи с инцидентом с расизмом. Он легендарный игрок, который ознаменует новую эру в «Реале», — приводит слова Жуниора Marca.

Ранее Винисиус рассказал о своём отношении к форварду «Барселоны» Ламину Ямалю.

