«Президент и болельщики обожают меня». Винисиус — о том, как он справился с критикой

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал, как перенёс критику в свой адрес после перехода в «Королевский клуб».

«Когда я перешёл в «Реал», все говорили, что не буду играть, что не забью ни одного гола, не буду выигрывать, но в итоге преодолел всю критику.

Говорили, что я дорогой, потому что стоил 45 млн, но в итоге обошёлся клубу дёшево, учитывая всё, чего я достиг. Президент и болельщики обожают меня», — приводит слова Винисиуса Жуниора Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, близкий к назначению в мадридский «Реал», планирует избавиться от Винисиуса при перестройке состава — ни один игрок не будет полностью застрахован от продажи в случае возвращения тренера.