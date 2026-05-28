УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

28 мая главные новости спорта, футбол, Лига Конференций, хоккей, НХЛ, Кубок Стэнли, теннис, Ролан Гаррос

«Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций, «Каролина» одолела «Монреаль». Главное к утру
Комментарии

«Кристал Пэлас» впервые стал победителем Лиги конференций, обыграв в финале «Райо Вальекано», гол российского форварда Андрея Свечникова помог «Каролине Харрикейнз» одолеть «Монреаль Канадиенс», Мирра Андреева пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв 175-ю ракетку мира Марину Бассольс-Риберу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Кристал Пэлас» стал победителем Лиги конференций, обыграв в финале «Райо Вальекано».
  2. Гол Свечникова помог «Каролине» одолеть «Монреаль». «Ураганы» в шаге от выхода в финал КС.
  3. Мирра Андреева пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв 175-ю ракетку мира.
  4. Энтони Гордон — в «Барселоне»: «Ньюкасл» согласился на сделку — Романо.
  5. Опубликована заявка сборной ЮАР на чемпионат мира — 2026.
  6. Александр Овечкин рассказал, когда определится со своим будущим в НХЛ.
  7. Карпин рассказал, почему шесть футболистов сборной России не сыграют в предстоящих матчах.
  8. Неймар прибыл в расположение сборной Бразилии на личном вертолёте и обнялся с Анчелотти.
  9. «Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: результаты матчей на 27 мая.
  10. «Ролан Гаррос» — 2026, женщины: результаты матчей на 27 мая.
Топ-матчи четверга: Египет — Россия, Канада против США на ЧМ по хоккею и битва за финал ЕЛ
Приложение для Android