УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
«Предстоит многое обсудить». Винисиус объяснил, почему не продлевает контракт с «Реалом»

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о продлении контракта со «сливочными» и ответил, почему на данный момент не спешит соглашаться на пролонгацию договора.

«Не спешу продлевать контракт. Моё соглашение истекает в 2027 году. Так что до 2027 года нам предстоит многое обсудить с «Реалом», а «Реалу» предстоит многое обсудить с нами. В «Реале» спокойно, я спокоен. Президент мне доверяет, я доверяю ему», — приводит слова Винисиуса журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В текущем сезоне Винисиус провёл 53 матча за «Реал», в которых забил 22 гола и отдал 14 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 150 млн.

