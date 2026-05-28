Появилось официальное фото нового мяча Ла Лиги сезона-2026/2027

Испанская Ла Лига опубликовала официальные снимки мяча, который будет использоваться в сезоне-2026/2027. Новый мяч от немецкого производителя спортивной одежды и обуви Puma получил название STELLAR NITRO.

«Представляем новый официальный мяч от Puma для Ла Лиги. Новый мяч STELLAR NITRO разработан для соответствия скорости и интенсивности современного футбола», — говорится в заявлении Ла Лиги на странице в соцсетях.

Фото: Официальный сайт Ла Лиги

Фото: Официальный сайт Ла Лиги

По итогам чемпионата Испании первое место в турнирной таблице досрочно заняла «Барселона». У каталонцев 94 очка в 38 матчах. Мадридский «Реал» расположился на второй строчке с 86 очками. Тройку призёров замкнул «Вильярреал», набравший 72 очка.

Новый сезон Ла Лиги стартует в августе 2026 года.