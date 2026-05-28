Стало известно, когда Энтони Гордон пройдёт медобследование перед переходом в «Барселону»

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордон отправится в Барселону, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с «Барселоной» сегодня, 28 мая. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, Гордон должен прилететь сразу после обеда. Медицинское обследование пройдёт во второй половине дня.

Ранее сообщалось, что совет директоров «сорок» и саудовские владельцы клуба приняли предложение каталонцев на фиксированную сумму в € 70 млн, плюс дополнительные выплаты. Итоговая сумма трансфера превысит € 80 млн.

В текущем сезоне Гордон принял участие в 46 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.