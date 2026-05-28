УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
«Одна из лучших игр сборной России на том ЧМ». Самедов вспомнил матч с Египтом в 2018-м

Бывший футболист сборной России Александр Самедов высказался о матче с Египтом (3:1) на чемпионате мира 2018 года.

ЧМ-2018 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2018, вторник. 21:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Египет
1:0 Фатхи – 47'     2:0 Черышев – 59'     3:0 Дзюба – 62'     3:1 Салах – 73'    

— Как готовили себя перед игрой с Египтом? Все понимали, что победа практически гарантирует выход в плей-офф чемпионата мира.
— Мы прекрасно понимали значимость этого матча. Осознавали, что можем решить задачу выхода из группы уже во 2-м туре. При этом знали и силу соперника — очень крепкая команда со своей звездой мирового уровня. Лёгкой игры никто не ждал.

Но тренерский штаб очень качественно подготовил нас к этому матчу. Думаю, по тому, как выглядели на поле, это была одна из лучших игр сборной России на том чемпионате мира. Мы были сильнее соперника. В первом тайме, к сожалению, не удалось забить, хотя моменты были. Во втором уже реализовали своё преимущество и забили три мяча. В концовке пропустили, но победили абсолютно заслуженно, — приводит слова Самедова официальный сайт РФС.

