«Одна из лучших игр сборной России на том ЧМ». Самедов вспомнил матч с Египтом в 2018-м

Бывший футболист сборной России Александр Самедов высказался о матче с Египтом (3:1) на чемпионате мира 2018 года.

— Как готовили себя перед игрой с Египтом? Все понимали, что победа практически гарантирует выход в плей-офф чемпионата мира.

— Мы прекрасно понимали значимость этого матча. Осознавали, что можем решить задачу выхода из группы уже во 2-м туре. При этом знали и силу соперника — очень крепкая команда со своей звездой мирового уровня. Лёгкой игры никто не ждал.

Но тренерский штаб очень качественно подготовил нас к этому матчу. Думаю, по тому, как выглядели на поле, это была одна из лучших игр сборной России на том чемпионате мира. Мы были сильнее соперника. В первом тайме, к сожалению, не удалось забить, хотя моменты были. Во втором уже реализовали своё преимущество и забили три мяча. В концовке пропустили, но победили абсолютно заслуженно, — приводит слова Самедова официальный сайт РФС.