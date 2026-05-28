Александр Елагин поделился впечатлениями от финала Лиги конференций

Российский комментатор Александр Елагин высказался о финале Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» (1:0).

«Англия продолжает собирать еврокубки. Теперь своё забирает «Кристал Пэлас» — «пятое колесо» в лондонском футболе, скромный клуб, который до прихода австрийца Оливера Гласнера и мечтать не мог о каких-то там трофеях, встречался в финале Лиги конференций с таким же непритязательным клубом с окраины Мадрида — отважным «Райо Вальекано».

«Пэлас» входил в этот решающий матч явным фаворитом, а выходил держа под мышкой третий по значимости трофей УЕФА, который потихоньку становится «английским» турниром. Сначала «Вест Хэм», потом «Челси» и вот – «Кристал Пэлас». Обратите внимание, что все три команды представляют столицу Британской империи.

Гласнер уходит из «Пэлас» величайшим тренером в истории этого клуба: Кубок Англии, Суперкубок страны и вот – покорение Европы!

Великолепно сыграла вся команда, но Адам Уортон, отвергнутый Томасом Тухелем, был просто неподражаем! Собственно, его можно с полным правом считать соавтором решающего гола. Именно после его удара вратарь испанцев отбил мяч перед собой, где его тут же переправил в ворота абсолютно свободный Матета, который в отличие от Адама как раз в составе Франции едет за океан на ЧМ. Однако не будем забывать, что английской команде противостоял не «Реал» с «Барселоной». Но любой испанский клуб, дорвавшись до финала, действует на пределе сил, отважно сражаясь до последней секунды. Мои поздравления обоим соперникам!

Теперь все ждут подвига от Арсенала 30 мая. Победный хет-трик англичан в клубных евротурнирах вполне возможен. Ну что, поживём – увидим!» — написал Елагин в телеграм-канале.