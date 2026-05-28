Египет — Россия: текстовая трансляция товарищеского матча начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 28 мая, состоится товарищеский матч между сборными Египта и России. Встреча пройдёт на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз в рамках официальных игр сборная России встречалась с Египтом летом 2018 года. Тогда в рамках проходившего чемпионата мира россияне обыграли египтян со счётом 3:1.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА. Египет этим летом примет участие на чемпионате мира — 2026.