Александр Самедов поделился ожиданиями от матча сборной России с Египтом

Бывший футболист сборной России Александр Самедов высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Египтом. Встреча пройдёт в Каире (Египет) сегодня, 28 мая.

— 28 мая сборная России снова сыграет с Египтом. Будете следить за матчем?

— Это точно будет хорошая проверка для сборной России. Египет — качественный соперник высокого уровня, одна из сильнейших африканских сборных. Для нашей команды такие матчи очень полезны и с точки зрения опыта, и с точки зрения проверки своих возможностей. Хорошо, что РФС удается договориться с такими соперниками, — приводит слова Самедова официальный сайт РФС.