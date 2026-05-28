Игрок «Кристал Пэлас» Уортон поделился эмоциями от победы в Лиге конференций

Полузащитник английского «Кристал Пэлас» Адам Уортон прокомментировал победу в финале Лиги конференций с испанским «Райо Вальекано» (1:0).

«Празднования после Кубка Англии в прошлом году я пропустил, так что в этот раз обязательно всё наверстаю. Чувства не передать словами. Видите же, что это значит для южного Лондона, для болельщиков. Это невероятно.

Знали, что пробить оборону будет трудно. Это очень хорошо подготовленная команда. В Испании она является одной из самых работоспособных и целеустремлённых. Начало игры прошло сравнительно осторожно, как это всегда бывает в финале, но постепенно вошли в свой ритм. Должны были больше забивать и облегчить себе задачу, но справились и так», — приводит слова Уортона официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.