Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адам Уортон: изменения, которые Гласнер внёс в «Пэлас» за два с половиной года, невероятны

Адам Уортон: изменения, которые Гласнер внёс в «Пэлас» за два с половиной года, невероятны
Оливер Гласнер
Комментарии

Полузащитник английского «Кристал Пэлас» Адам Уортон высказался о главном тренере Оливере Гласнере, который покинет клуб летом. Вчера, 27 мая, «Кристал Пэлас» обыграл испанский «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций со счётом 1:0.

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
1:0 Матета – 51'    

«Его последняя игра в качестве главного тренера «Пэлас»… Изменения, которые он внёс за два с половиной года, невероятны. Три кубка для «Кристал Пэлас», первые три кубка в истории клуба — это невероятно. Безусловно, это один из лучших тренеров, которые когда-либо работали в «Пэлас». Он оказал огромное влияние на то, как теперь выступает клуб. Стремимся не просто остаться в Премьер-лиге и играть в Европе. Стремимся побеждать, поднимаясь как можно выше», — приводит слова Уортона официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

Материалы по теме
Ещё один клуб АПЛ взял еврокубок — впервые за 120 лет! Гласнер уходит красиво. Видео
Ещё один клуб АПЛ взял еврокубок — впервые за 120 лет! Гласнер уходит красиво. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android