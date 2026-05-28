Адам Уортон: изменения, которые Гласнер внёс в «Пэлас» за два с половиной года, невероятны

Полузащитник английского «Кристал Пэлас» Адам Уортон высказался о главном тренере Оливере Гласнере, который покинет клуб летом. Вчера, 27 мая, «Кристал Пэлас» обыграл испанский «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций со счётом 1:0.

«Его последняя игра в качестве главного тренера «Пэлас»… Изменения, которые он внёс за два с половиной года, невероятны. Три кубка для «Кристал Пэлас», первые три кубка в истории клуба — это невероятно. Безусловно, это один из лучших тренеров, которые когда-либо работали в «Пэлас». Он оказал огромное влияние на то, как теперь выступает клуб. Стремимся не просто остаться в Премьер-лиге и играть в Европе. Стремимся побеждать, поднимаясь как можно выше», — приводит слова Уортона официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.