Гласнер: хорошая глава в книге о «Кристал Пэлас», впереди у этого клуба новые главы

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о предстоящем уходе из клуба летом. Вчера, 27 мая, «Кристал Пэлас» обыграл испанский «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций со счётом 1:0.

«Сегодня сказал игрокам, что болельщики благодарят нас за то, что мы подарили им лучший день в их жизни. Я тоже поблагодарил игроков, потому что для меня этот день тоже сложился невероятно. В этом клубе у меня было много великолепных дней. Игроки полностью доверились мне и верили в мои идеи. Могу быть очень требовательным, все это знают. Но ребята очень усердно работали. Огромное спасибо игрокам и персоналу, всем, кто меня поддерживал. Наши болельщики сегодня тоже были на высоте.

Сейчас даже не могу поверить, что это была последняя игра. Я принял это решение, это целая глава, хорошая глава в книге о «Кристал Пэлас». Впереди у этого клуба новые главы», — приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.