Андреа Пирло поделился мнением об игре Матвея Сафонова за «ПСЖ»

Легендарный итальянский экс-футболист Андреа Пирло поделился мнением о российском голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Видел ли я игру Матвея Сафонова в составе «ПСЖ»? Видел. Он хорошо играл и вполне заслужил первый номер. Но если они купят кого-то еще, все может измениться», — приводит слова Андреа Пирло интернет-портал «РБ Спорт».

Сафонову 27 лет. Он воспитанник «Краснодара». Россиянин выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. За этот период времени он провёл 43 матча, в которых пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение Матвея с клубом рассчитано до лета 2029 года.

30 мая «ПСЖ» предстоит провести финальный матч Лиги чемпионов, где команда сыграет с «Арсеналом».