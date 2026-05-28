«Дело не в деньгах». Орлов высказался о причинах чемпионства «Зенита»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о причинах чемпионства «Зенита» в Мир Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2025/2026.

«Вот эти фразы после чемпионства: «Вам много дают денег»… Друзья мои! Всё зависит от тренера и его мастерства. Денег может быть много, но дело не в этом. Вот посмотрите на работу Талалаева в «Балтике». Ясно, что у него деньги не сопоставимы, но он занял шестое место. А на седьмом — московское «Динамо». А ведь у «Динамо» денег больше. Вот и всё! Даже у «Ахмата» денег больше, чем у «Балтики». У «Рубина» денег больше. Всё зависит от тренера.

Так же и в «Зените». Вот такую бригаду футбольную создать… Команда же шла весь сезон, догоняла «Краснодар», который проводил свой лучший сезон. «Краснодар» играл лучше, чем в прошлом году. Но «Зенит» их обыграл 2:0. Плюс «Зенит» превзошёл по личным встречам все клубы, которые находятся в шестёрке лидеров РПЛ», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).